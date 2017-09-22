Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Косово і Хорватії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад національної команди на відбіркові матчі чемпіонату світу-2018 проти Косово і Хорватії.

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, всього в остаточну заявку були включені 23 гравці.

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Максим Коваль (Динамо), Андрій Лунін (Зоря).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець (всі - Шахтар), Євген Хачеріді (Динамо), Едуард Соболь (Славія, Чехія), Микола Матвієнко (Ворскла), Олександр Кучер (Кайсеріспор).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (всі - Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (обидва - Шахтар), Андрій Ярмоленко (Боруссія Дортмунд), Руслан Ротань (Славія, Чехія), Євген Коноплянка (Шальке), Руслан Малиновський (Генк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападаючий: Артем Кравець (Динамо)

Резерв: Микола Морозюк, Артем Бесєдін, (обидва - Динамо), Ігор Пердута (Ворскла).

Відзначимо, що Віталій Буяльський останній раз отримував виклик до збірної України рік тому, Олександр Кучер - в березні цього року. У порівнянні з минулими матчами збірної, в заявку не потрапили Микола Морозюк (Динамо), Євген Шахов (ПАОК), Владлен Юрченко (Байєр) і Сергій Кривцов (Шахтар), який на даний момент травмований.

Раніше Шевченко визначився з гравцями із зарубіжних чемпіонатів, які потраплять до складу команди на матчі відбору ЧС-2018 проти Косово 6 жовтня і Хорватії 9 жовтня.

Раніше стало відомо, що збірна України піднялася на 24 місце в рейтингу ФІФА.