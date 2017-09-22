Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Косово і Хорватії
Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, всього в остаточну заявку були включені 23 гравці.
Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Максим Коваль (Динамо), Андрій Лунін (Зоря).
Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець (всі - Шахтар), Євген Хачеріді (Динамо), Едуард Соболь (Славія, Чехія), Микола Матвієнко (Ворскла), Олександр Кучер (Кайсеріспор).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (всі - Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (обидва - Шахтар), Андрій Ярмоленко (Боруссія Дортмунд), Руслан Ротань (Славія, Чехія), Євген Коноплянка (Шальке), Руслан Малиновський (Генк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).
Нападаючий: Артем Кравець (Динамо)
Резерв: Микола Морозюк, Артем Бесєдін, (обидва - Динамо), Ігор Пердута (Ворскла).
Відзначимо, що Віталій Буяльський останній раз отримував виклик до збірної України рік тому, Олександр Кучер - в березні цього року. У порівнянні з минулими матчами збірної, в заявку не потрапили Микола Морозюк (Динамо), Євген Шахов (ПАОК), Владлен Юрченко (Байєр) і Сергій Кривцов (Шахтар), який на даний момент травмований.
Раніше Шевченко визначився з гравцями із зарубіжних чемпіонатів, які потраплять до складу команди на матчі відбору ЧС-2018 проти Косово 6 жовтня і Хорватії 9 жовтня.
Раніше стало відомо, що збірна України піднялася на 24 місце в рейтингу ФІФА.
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