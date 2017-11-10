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Шевченко попросив ФФУ організувати товариські матчі для України в листопаді

Матчі можуть пройти з 6 по 14 листопада
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що тренерський штаб вже направив відповідне прохання в ФФУ.
Шевченко попросив ФФУ організувати товариські матчі для України в листопаді Андрій Шевченко Фото: tsn.ua

Про це повідомляє zbirna.com.

Поки що невідомо, скільки матчів збірна України зіграє в листопаді, але тренерський штаб попросив один, а краще два спаринги. Матчі можуть пройти з 6 по 14 листопада, коли передбачений  тиждень для проведення поєдинків національних команд.

Про необхідність награвання ігрових зв'язків Шевченко говорив ще після програного матчу проти збірної Хорватії, який позбавив нашу збірну шансів на потрапляння на Чемпіонат світу.

"Нашим молодим гравцям не вистачає досвіду, який ми будемо отримувати в тому числі і в контрольних матчах", - заявив Шевченко відразу після гри.

Також в післяматчевих коментарях головний тренер зазначив, що в останньому матчі все вирішив клас гравців.

Нагадаємо, що збірна України в Києві завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії і втратила шанси на вихід з групи.

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11 10 2017 20:35
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