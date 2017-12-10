Шевченко продовжить тренувати збірну України, - ЗМІ

На думку ЗМІ, наступником Шевченка може стати Мирон Маркевич або Роман Григорчук

Андрій Шевченко та нинішній штаб збірної України готуватимуть команду щонайменше до товариського матчу у листопаді.

Федерація футболу України не планує змінювати головного тренера збірної України Андрія Шевченка та його тренерський штаб, інформує "Футбол 24".

Планується, що саме Андрій Шевченко збере команду в листопаді 2017 року для проведення товариського матчу. Про подальші плани Федерації ще невідомо, але наразі жодна з інших кандидатур не розглядається.

Як відомо, Шевченко підписав в 2016 році контракт за схемою 2+2 роки. Його завданням було вивести команду на Чемпіонат світу 2018 року, що відбудеться в Росії, однак українці не змогли пройти кваліфікацію.

У вирішальному матчі "синьо-жовті" в Києві поступилися збірній Хорватії з рахунком 0:2.

Водночас ЗМІ написали, що наставник азербайджанської "Габали" Роман Григорчук може продовжити кар'єру в збірній України.

Український фахівець Роман Григорчук є одним із кандидатів на посаду наставника збірної України, інформує Azerisport.com.

Повідомляється, що ФФУ планує продовжити контракт з нинішнім головним тренером Андрієм Шевченком, проте розглядає й інші можливі варіанти кандидатури на цю посаду.

Крім цього, азербайджанські ЗМІ наголошують, що найбільш реальним кандидатом вважається Мирон Маркевич, який зараз є куратором українських збірних в ФФУ.