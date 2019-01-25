Шевченко заробляє із Абрамовичем на видобутку золота у Росії, - DW
Як з'ясували журналісти DW, за даними реєстру компаній Великої Британії, з грудня 2015 року Шевченко є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP. Ця лондонська фірма має статус офіційного брокера акцій холдингу Highland Gold Mining, який належить Абрамовичу. Компанії, що входять в холдинг, видобувають тонни золота і срібла на більш ніж 300 доларів доларів.
Компанія MC Peat & Cо уповноважена залучати інвесторів в бізнес Highland Gold Mining.
Холдинг, який олігарх контролює зі своїми колишніми однокурсниками Євгеном Швідлером і Валерієм Ойфом, об'єднує дев'ять рудників на Чукотці, Далекому Сході Росії і в Киргизстані.
Інвестиційні брокери, як правило, отримують комісію від розміщення чи продажу цінних паперів. Акції Highland Gold Mining за останні роки виросли в ціні у півтора рази, а капіталізація сягнула понад 600 мільйонів доларів.
Сам Шевченко не відповів на передані через його асистента запитання про те, яку саме роль він, будучи футбольним тренером, відіграє в інвестиційній брокерській компанії.
Журналісти припускають, що поява Шевченка у MC Peat може бути пов'язана з його дружбою з Абрамовичем ще з часів, коли український футболіст грав за клуб російського олігарха Челсі.
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