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Шість парафій на Хмельниччині перейшли з УПЦ МП до ПЦУ

Настоятелем у п'яти парафіях є протоієрей Віталій Олійник
9 січня шість парафій на Хмельниччині перейшли з УПЦ Московського Патріархату в Православну церкву України.
Шість парафій на Хмельниччині перейшли з УПЦ МП до ПЦУ Фото: AP

"Маємо велику Різдвяну радість прийняти братів і сестер з батьком духовним протоієреєм Віталієм Олійником з РПЦ у Хмельницьку єпархію ПЦ України", -  повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) у Facebook.

Йдеться про православні громади сіл Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка та Присілки. Настоятелем у п'яти парафіях є протоієрей Віталій Олійник.

Також, 25 грудня, до Православної церкви України приєднався храм у селі Доброгорща Хмельницької області.

Нагадаємо, що  Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

Читайте також: Перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.

 
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10 01 2019 09:17
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