Шість парафій на Хмельниччині перейшли з УПЦ МП до ПЦУ
"Маємо велику Різдвяну радість прийняти братів і сестер з батьком духовним протоієреєм Віталієм Олійником з РПЦ у Хмельницьку єпархію ПЦ України", - повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) у Facebook.
Йдеться про православні громади сіл Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка та Присілки. Настоятелем у п'яти парафіях є протоієрей Віталій Олійник.
Також, 25 грудня, до Православної церкви України приєднався храм у селі Доброгорща Хмельницької області.
Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
Читайте також: Перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.
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