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Шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії до Криму

Останніми в Крим доставили Мусліма Алієва і Еміра-Усеїна Куку
Всіх шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії в анексований Крим через повернення справи на дорозслідування і зміни звинувачень.
Шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії до Криму Фото: radiosvoboda.org

Останніми в Крим доставили Мусліма Алієва і Еміра-Усеїна Куку. Зараз всі обвинувачені перебувають у транзитній камері Сімферопольського СІЗО, повідомляє "Радіо Свобода".

У кінці листопада цього року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону ухвалив рішення відправити ялтинську "справу Хізб ут-Тахрір" на повторний розгляд прокуророві в Крим.

22 листопада російський суд залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Вони будуть перебувати в СІЗО до 28 лютого.

Обвинувачені у цій справі Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Російський військовий суд розглядав ялтинську "справу Хізб ут-Тахрір" на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували у російський Ростов-на-Дону.

Додамо, Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів справи.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши в список об’єднань, названих "терористичними". Цю заборону в Росії поширили і на анексований Крим.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окупує.

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28 12 2018 14:02
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