Шістьох росіян, серед яких можливі військові РФ, не впустили в Україну, - ВІДЕО

Учора в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.

В аеропорту "Бориспіль" під час оформлення рейсу, який прибув з Мінська, були виявлені 5 громадян Росії. Всі чоловіки прибули в Україну вперше. Під час додаткового контролю у кожного з росіян знайшли однакову суму грошей - 100 тис. рублів в однакових конвертах. У деяких з них збігалася дата видачі паспортів, - повідомляють у Держприкордонслужбі.

При цьому всі п’ятеро зазначили відпочинок як мету свого перебування на території нашої держави. Під час спілкування відповіді чоловіків були характерні саме для військових чи чітко поінструктованих осіб.

Крім того, в одного з росіян прикордонники разом з СБУ виявили військовий квиток, жетон ЗС РФ та маскувальний халат. Також встановлено, що деякі з них, можливо, причетні до злочинного угруповання, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері.

Наразі громадянам РФ відмовлено в перетинанні державного кордону. Тривають подальші фільтраційно-перевірочні заходи.

Ще одного громадянина Росії прикордонники спільно з СБУ викрили в аеропорту "Київ". Він також прилетів в Україну рейсом з Мінська. Під час прикордонного контролю на чоловіка спрацювала база даних, оскільки стосовно нього діяло доручення від правоохоронних органів.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік є головою Ради директорів однієї з Групи компаній, яка займається фінансуванням проектів у Росії та за кордоном. Також з’ясувалося, що він має зв’язки з представниками незаконних збройних формувань, які воюють на сході України, адже в його телефоні були знайдені відповідні контакти, і крім того був нагороджений медаллю "За повернення Криму" особисто міністром оборони РФ.

Виявленому громадянину Росії відмовлено в пропуску через державний кордон.

Нагадаємо, голова Донецької ОДА Павло Жебрівський заявив, що прикордонники повинні бути готовими до того, що їм доведеться взяти під контроль частину кордону з Російською Федерацією. Це може статися в будь-який момент.