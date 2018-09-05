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Шістьом львівським поліцейським оголосили підозру у вбивстві з необережності

Патрульним загрожує до 10 років ув’язнення
Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від служби для шістьох працівників патрульної поліції Львівщини. Їм оголосили підозру у вбивстві з необережності та перевищенні службових повноважень.
Шістьом львівським поліцейським оголосили підозру у вбивстві з необережності Фото: з вільних джерел

"Ми прозорі і відкриті. Нам нічого приховувати. Хлопці, які є підозрюваними, неодноразово відзначалися за сумлінну службу. Затримували озброєних злочинців, визволяли заручників. У них відмінна характеристика", — повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини.

Також Пилипенко вважає запобіжний захід занадто жорстоким і закликав до громадського контролю судової справи. 

Нагадаємо, 9 лютого патрульні під час відпрацювання лотерейних закладів, в одному з них виявили у хлопця пакет з невідомою речовиною. 22-річний львів’янин швидко поклав його до рота і спробував піти. Патрульні затримали його і вмовляли виплюнути пакет, однак хлопець ковтнув його. Усі спроби дістати сторонній предмет виявилися невдалими. Хлопець знепритомнів. Інспектори викликали швидку і почали надавати домедичну допомогу.

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09 05 2018 16:54
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