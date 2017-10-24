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Шістьом учасникам подій під Святошинським райсудом оголосили підозру

Правоохоронці затримали 32 людини
Слідчі оголосили підозру шести учасникам подій під Святошинським райсудом, де відбувається засідання у справі голови Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського.
Шістьом учасникам подій під Святошинським райсудом оголосили підозру Фото: ua.112.ua

Під час розблокування залу судового засідання правоохоронці затримали 32 людини.

Після встановлення їх особистих даних і обставин скоєння правопорушень шести активним учасникам оголосили про підозру у вчиненні хуліганства, умисного знищення або пошкодження майна і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, - повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Міністерство інформаційної політики заявило, що засуджує побиття журналістів Громадського та агенства УНІАН під час штурму Святошинського суду Києва спецпризначенцями.

Поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї.

23 жовтня у цьому суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили. Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. Уполіції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців. 

 

 

 

 

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24 10 2017 17:49
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