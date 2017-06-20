Шістьом затриманим у "бурштиновій справі" оголосили про підозру, - НАБУ
Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
Детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру шістьом фігурантам "бурштинової справи", а саме двом охоронцям Розенблата, помічнику-консультанту Полякова і трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради "Депутатський контроль"
"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - додали в НАБУ.
Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.
"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.
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