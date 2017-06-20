Шістьом затриманим у "бурштиновій справі" оголосили про підозру, - НАБУ

Шістьом затриманим фігурантам так званої бурштинової справи, до якої можуть бути причетні нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков, оголосили про підозру

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру шістьом фігурантам "бурштинової справи", а саме двом охоронцям Розенблата, помічнику-консультанту Полякова і трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради "Депутатський контроль"



"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - додали в НАБУ.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.