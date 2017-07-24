Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Шкідливе рекламне ПО вразило більше 100 тисяч пристроїв в Україні, - ESET

З 2015 року зловмисникам вдалося заразити більше 500 тисяч пристроїв
Дослідники словацької антивірусної компанії ESET виявили adware-кампанію Stantinko, яка діє з 2012 року і вразила за цей час понад 100 тисяч пристроїв в Україні.
Шкідливе рекламне ПО вразило більше 100 тисяч пристроїв в Україні, - ESET Фото:hromadske.ua

Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на дослідження ESET.

Як повідомляється, з 2015 року зловмисникам вдалося заразити більше 500 тисяч пристроїв. Найбільше постраждалих в Україні (33%) і Росії (46%).

Розробники Stantinko заробляли через установку розширень для браузера Chrome, які вставляли рекламу і займалися кліканням на рекламні оголошення без відома користувача.

Однак, як зазначається, шкідливий сервіс, який встановлювався на комп'ютер жертви, дозволяв хакерам виконувати будь-які дії. Дослідники відзначали випадки установки шкідливого ПО, яке проводило масовий пошук в Google і атакувало панелі адміністраторів Joomla та WordPress, з метою їх злому та продажу.

Виявлена ​​компанія також примітна тим, що зловмисникам вдалося приховувати активність шкідливого ПО протягом п'яти років.

Перенаправлення користувача або вбудовування реклами дозволяло операторам Stantinko заробляти на трафіку, який вони надають рекламодавцям. У Stantinko також був спеціальний модуль для Facebook, який дозволяв створювати через заражені комп'ютери акаунти в соцмережі, лайкати сторінки і додавати друзів.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, спеціальні агенти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya.

Кіберполіція в середу, 5 липня, опублікувала звіт про атаку вірусу Petya (він також Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap, NotPetya).

7 липня M.E.Doc заявила про усунення проблем з програмою після атаки вірусу Petya та відновлення роботи сайту.

Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної кібератаки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2017 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.