Шкіряк попередив про можливі атаки російських пранкерів проти вищих державних посадовців України

Він порекомендував не розмовляти з незнайомцями по телефону

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк попередив про можливі атаки російських пранкерів проти українських чиновників, народних депутатів, представників правоохоронних органів, суддів, журналістів та інших публічних людей.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За наявними оперативними даними, найближчим часом спецслужби РФ готують масовану телефонну троллінг-атаку російських пранкерів на вищих державних посадовців України, народних депутатів (як від влади, так і від опозиції), представників керівництва правоохоронних органів, держчиновників різного рівня, суддів та адвокатів фігурантів резонансних справ, відомих телеведучих, громадських діячів, медіа-експертів, журналістів та інших публічних осіб", - написав він.

За його словами, мета такого нападу - "чергова спроба мас-медійної дискредитації чинної української влади, членів уряду, народних депутатів, активістів громадського сектору тощо".

"Для цієї спецоперації ФСБ залучає значні технічні і фінансові ресурси і цілу "фабрику ботів" і підготовлених пранкерів. Вони діють дуже професійно і пройшли відповідну підготовку, включаючи імітацію голосів українських політичних діячів. Власне, для РФ це один з вагомих елементів гибридної війни проти України", - додав радник.

Також Шкіряк порекомендував не розмовляти з незнайомими людьми, перевіряти та ідентифікувати людину, яка телефонує.

Нагадаємо, що нещодавно, 23 вересня, російський пранкер намагався зв'язатися зі спецпредставником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером від імені секретаря РНБО Олександра Турчинова. Однак американський дипломат викрив його. У РНБО заявили, що дзвінок до Волкера був черговою провокацією спецслужб РФ.