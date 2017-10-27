Шкіряк: правоохоронці запобігли в Україні більше 300 терактам за 3,5 року

"Ми повинні дати людям розуміння, що наша безпека - це наша спільна відповідальність"

В Україні за три з половиною роки СБУ і підрозділи Нацполіції запобігли більше 300 терактів, частина з яких планувалася в місцях масового скупчення людей.

"Тільки за три з половиною роки СБУ і відповідними підрозділами Нацполіціі України попередили і не допустили понад 300 терактів, частина з яких планувалася в місцях масового скупчення людей", - повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, інформує "112 Україна".

"Що стосується загальної оцінки, то я хотів би сказати, що незважаючи на всі благополуччя цивілізованого світу і Європи, як бачимо, ні британські, ні бельгійські, ні французькі спецслужби не попередили і не захистили від терактів в Парижі, Ніцці, Брюсселі, Барселоні та я б не був таким категоричним. Ми повинні дати людям розуміння в тому, що, на жаль, сьогодні такий світ і наша безпека - це наша спільна відповідальність", - сказав він.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

У потерпілого нардепа були діагностовані поранення кінцівок, спини і живота. Як заявили в прес-службі Мосійчука, він вважає, що в замаху є "російський слід".