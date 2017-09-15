НОВИНИНа думку колишнього Держсекретаря США Джона Керрі, Україна змогла захистити можливість віришувати власне майбутнє самостійно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шкода, якщо Україна через корупцію втратить шанс будувати майбутнє, - Керрі
Керрі нагадав про шанс, який країні дав Майдан
Джон Керрі. Фото: AFP
"З багатьох точок зору, майбутнє країни сьогодні залежить саме від українців і від того шансу, який дав Майдан. Це був важливий момент для країни. І було б шкода втратити цей шанс через проблему корупції", - наголосив екс-Держсекретар США.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.
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15 09 2017 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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