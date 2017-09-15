Шкода, якщо Україна через корупцію втратить шанс будувати майбутнє, - Керрі

На думку колишнього Держсекретаря США Джона Керрі, Україна змогла захистити можливість віришувати власне майбутнє самостійно.

"З багатьох точок зору, майбутнє країни сьогодні залежить саме від українців і від того шансу, який дав Майдан. Це був важливий момент для країни. І було б шкода втратити цей шанс через проблему корупції", - наголосив екс-Держсекретар США.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.