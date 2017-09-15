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Шкода, якщо Україна через корупцію втратить шанс будувати майбутнє, - Керрі

Керрі нагадав про шанс, який країні дав Майдан
На думку колишнього Держсекретаря США Джона Керрі, Україна змогла захистити можливість віришувати власне майбутнє самостійно.
Шкода, якщо Україна через корупцію втратить шанс будувати майбутнє, - Керрі Джон Керрі. Фото: AFP

"З багатьох точок зору, майбутнє країни сьогодні залежить саме від українців і від того шансу, який дав Майдан. Це був важливий момент для країни. І було б шкода втратити цей шанс через проблему корупції", - наголосив екс-Держсекретар США.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

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15 09 2017 14:34
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