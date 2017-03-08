CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє осіб загинуло і дев'ятеро отримало поранення після вибуху газу в християнській приватній школі в місті Міннеаполіс в Сполучених Штатах Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США в школі стався вибух: двоє осіб загинули
Жертв могло бути значно більше, якби учні не поїхали на канікули
Фото: Euronews
Відповідно до заяв влади, вибух стався, коли робітники газової компанії ремонтували лінію газопроводу. Після вибуху в будівлі почалася пожежа, що спричинила значні руйнування, повідомляє Euronews.
Дев'ять людей отримали поранення, їх доправлено до місцевих лікарень, при цьому один з них перебуває у критичному стані.
AERIAL VIDEO of building explosion, collapse at Minnehaha Academy. Authorities now say 3 missing. https://t.co/TzmfstCkqK pic.twitter.com/Qai9KVkHMo— KARE 11 (@kare11) 2 серпня 2017 р.
Жертв могло бути значно більше, якби учні не поїхали на канікули. Загалом в школі навчається 800 учнів.
Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.
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03 08 2017 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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