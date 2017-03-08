У США в школі стався вибух: двоє осіб загинули

Жертв могло бути значно більше, якби учні не поїхали на канікули

Двоє осіб загинуло і дев'ятеро отримало поранення після вибуху газу в християнській приватній школі в місті Міннеаполіс в Сполучених Штатах Америки.

Відповідно до заяв влади, вибух стався, коли робітники газової компанії ремонтували лінію газопроводу. Після вибуху в будівлі почалася пожежа, що спричинила значні руйнування, повідомляє Euronews.

Дев'ять людей отримали поранення, їх доправлено до місцевих лікарень, при цьому один з них перебуває у критичному стані.

AERIAL VIDEO of building explosion, collapse at Minnehaha Academy. Authorities now say 3 missing. https://t.co/TzmfstCkqK pic.twitter.com/Qai9KVkHMo — KARE 11 (@kare11) 2 серпня 2017 р.

Жертв могло бути значно більше, якби учні не поїхали на канікули. Загалом в школі навчається 800 учнів.

Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.