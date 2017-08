У США в школі стався вибух: двоє осіб загинули

Відповідно до заяв влади, вибух стався, коли робітники газової компанії ремонтували лінію газопроводу. Після вибуху в будівлі почалася пожежа, що спричинила значні руйнування, повідомляє Euronews.

Дев'ять людей отримали поранення, їх доправлено до місцевих лікарень, при цьому один з них перебуває у критичному стані.

