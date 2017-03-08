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У США в школі стався вибух: двоє осіб загинули

Жертв могло бути значно більше, якби учні не поїхали на канікули
Двоє осіб загинуло і дев'ятеро отримало поранення після вибуху газу в християнській приватній школі в місті Міннеаполіс в Сполучених Штатах Америки.
У США в школі стався вибух: двоє осіб загинули Фото: Euronews

Відповідно до заяв влади, вибух стався, коли робітники газової компанії ремонтували лінію газопроводу. Після вибуху в будівлі почалася пожежа, що спричинила значні руйнування, повідомляє Euronews.

Дев'ять людей отримали поранення, їх доправлено до місцевих лікарень, при цьому один з них перебуває у критичному стані.

 

Жертв могло бути значно більше, якби учні не поїхали на канікули. Загалом в школі навчається 800 учнів.

Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.

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03 08 2017 12:56
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