МОН запускає проект, аби допомагати хворим дітям у навчанні, - ІНФОГРАФІКА

Є діти, які через хворобу опиняються в лікарні надовго

Коли дитина потрапляє до лікарні, вона може "випасти" з навчального процесу, і потім буде важко наздогнати.

Для таких учнів Міносвіти розробило і презентувало проект "Школи при лікарнях". Уже затвердили відповідне положення, інформує "Українська правда. Життя".

МОН планує, що у новому навчальному році проект існуватиме в обласних центрах та містах обласного значення, де у лікарнях лежать діти місяцями або й роками, і яким дійсно потрібна допомога педагогів. Наприклад, онкохворі чи з серйозними отруєннями.

У січні-лютому 2019 року місцева влада має подивитися, у яких лікарнях є потреба запустити такий проект. Це можуть бути й міські чи райлікарні.

Після розрахунків потреби за наступні місяці місцеві посадовці мають зробити у школах нові штатні розписи, щоб проект запрацював з вересня. Адже робота з дітьми в лікарнях враховуватиметься в години вчителів. У бюджет заклали додаткові 12 мільйонів гривень на зарплату вчителя при лікарнях.

Місцева влада закріплює школу за кожною лікарнею, де буде потреба організації такої форми освіти.

За словами міністра освіти Лілії Гриневич, вчителі можуть працювати суто в лікарні, але вони мають бути прив’язані до певної школи.

Бажано, щоб вона була близько до медзакладу, але головне – бажання школи та вчителів викладати у лікарнях.

За словами міністра, це буде добровільна робота. Тобто педагога не змусять іти в лікарню до дітей, якщо він цього не хоче. Однак ця робота входитиме в години ставки. Для мотивації планують виплачувати педагогам надбавки. МОН планує ініціювати високу надбавку усім вчителям, які працюють з дітьми у лікарнях.

Який вигляд матиме навчання при лікарні?

Створення класів та класів-комплектів (не менше 5 учнів та не більше 12).

Форма "Біля ліжка" (індивідуальна).

Дистанційна – за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. Допоможе дітям навчатись, якщо особисте спілкування неможливе. Наприклад, після пересадки спинного мозку: коли у дитини дуже слабкий імунітет.

Хто відповідає за навчання дитини в лікарні

Головний лікар: визначає відповідальних працівників лікарні. Вони мають створити необхідні умови для навчання.

Директор школи: обирає, хто з працівників буде займатись організацією навчального процесу.

Відповідальна за навчання в лікарні школа:

Забезпечує тимчасове користування підручниками або їх електронними версіями;

Складає розклад занять;

Контролює ведення необхідної документації (журнали, видача довідки про успішність);

Забезпечує вчителів, які навчають учнів.

Лікарня, де має отримати навчання дитина:

Супроводжує дітей на заняття та координує освітні питання;

Надає потрібні для навчання приміщення;

Проводить ремонт, прибирання, забезпечує приміщення меблями;

Не менше ніж за три дні інформує школу про вибуття учня. Це потрібно для підготовки довідки про успішність;

Лікар дає дозвіл на навчання.

Що потрібно, щоб дитину навчали при лікарні?

Заява батьків (передається будь-якими каналами зв’язку).

Згода лікаря, що стан дитини дозволяє навчатись.

Після навчання в лікарні дитина отримає довідку. У ній вкажуть оцінки та опис матеріалу, який опанував учень.

За словами Гриневич, довідка про успішність потрібна не лише для оцінок, але й для подальшої адаптації дитини після одужання.

Втім, одним з головних питань залишається підготовка вчителів: викладання дітям з важкими захворюваннями потребує психологічної витримки. Та й у класі можуть навчатись діти різного віку.