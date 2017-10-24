Школярі на Волині пішли на канікули раніше через економію коштів

У Волинській області для школярів міста Нововолинська оголосили осінні канікули на тиждень раніше через економію коштів.

За словами начальника управління освіти Нововолинська Миколи Остапюка, осінні канікули для майже 5,5 тис. школярів міста, які навчаються в 9 школах, почалися вже 23 жовтня, тобто на тиждень раніше від рекомендованого Міністерством освіти терміну, інформує УНІАН.

"Перенесення канікул - це вимушений захід, пов'язаний з нестачею коштів. Ми повинні економити кошти вже зараз, не чекаючи, коли наприкінці року не знатимемо, де їх узяти", - зазначив Остапюк.

Чиновник повідомив, що, за попередніми підрахунками, перенесення осінніх канікул дозволить заощадити 700 тис. грн міського бюджету.

При цьому він запевнив, що перенесення не позначиться на виконанні навчальних програм. У школу діти повернуться 30 жовтня.

Нагадаємо, що з понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.