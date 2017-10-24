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Школярі на Волині пішли на канікули раніше через економію коштів

За попередніми підрахунками, це дозволить заощадити 700 тис гривень міського бюджету
У Волинській області для школярів міста Нововолинська оголосили осінні канікули на тиждень раніше через економію коштів.
Школярі на Волині пішли на канікули раніше через економію коштів Фото:alangregerman.typepad.com

За словами начальника управління освіти Нововолинська Миколи Остапюка, осінні канікули для майже 5,5 тис. школярів міста, які навчаються в 9 школах, почалися вже 23 жовтня, тобто на тиждень раніше від рекомендованого Міністерством освіти терміну, інформує УНІАН.

"Перенесення канікул - це вимушений захід, пов'язаний з нестачею коштів. Ми повинні економити кошти вже зараз, не чекаючи, коли наприкінці року не знатимемо, де їх узяти", - зазначив Остапюк.

Чиновник повідомив, що, за попередніми підрахунками, перенесення осінніх канікул дозволить заощадити 700 тис. грн міського бюджету.

При цьому він запевнив, що перенесення не позначиться на виконанні навчальних програм. У школу діти повернуться 30 жовтня.

Нагадаємо, що з понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.

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24 10 2017 09:38
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