Шлях до асоціації з ЄС був довгим через капості Кремля, - Порошенко
Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи ратифікацією сенатом парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, інформує "Українська правда".
"Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли на початку цього процесу. Чому так трапилося? Тому що Кремль, уражений хронічною українофобією капостив нам на кожному кроці", - сказав Порошенко.
"Він використовував усі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, інтриги, групи впливу. Йому підігравали антиєвропейські популістські сили в середині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачепки та відтворювали нові", - додав він.
Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
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