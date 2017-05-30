Шлях до асоціації з ЄС був довгим через капості Кремля, - Порошенко

Російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи ратифікацією сенатом парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, інформує "Українська правда".

"Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли на початку цього процесу. Чому так трапилося? Тому що Кремль, уражений хронічною українофобією капостив нам на кожному кроці", - сказав Порошенко.

"Він використовував усі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, інтриги, групи впливу. Йому підігравали антиєвропейські популістські сили в середині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачепки та відтворювали нові", - додав він.

Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.