Шокін хоче повернути посаду генпрокурора через Верховний Суд

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін подав до Верховного суду заяву з приводу розгляду питання його відновлення на посаді.

Про це повідомив його адвокат Владислав Максимов. Зокрема, за словами адвоката, під час розгляду справи Вищим адміністративним судом було допущено порушення норм процесуального права, тому Верховний суд України повинен скасувати рішення ВАСУ. Раніше судді ВАСУ відмовилися розглядати позов Шокіна про поновлення на посаді по суті, повідомляють "Українські новини".

Адвокати Шокіна впевнені, що суд помилково застосував положення частини 2 статті 99 Кодексу адміністративного судочинства, якими встановлено порядок обчислення строку звернення до адміністративного суду.

Відзначається, що 13 лютого 2017 року Шокін отримав документальне підтвердження з Верховної Ради щодо факту "кнопкодавства" під час голосування за його відставку. При голосуванні за надання згоди на звільнення Шокіна з посади були зараховані голоси чотирьох народних депутатів, які були відсутні на пленарному засіданні.

За даними видання, 27 лютого 2017 року із Спеціалізованої антикорупційної прокуратури була отримана інформація про те, що Національним антикорупційним бюро України проводиться розслідування за фактами підкупу народних депутатів при голосуванні за відставку Шокіна. Водночас, як відзначають адвокати, суд не звернув на це уваги і зробив помилковий висновок про те, що термін на звернення до адміністративного суду почав обчислюватися з дня прийняття оскаржуваного рішення, а не з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, як це зазначено в статті 99 Кодексу адміністративного судочинства.

"Віктор Шокін у своїй позовній заяві надав повні неспростовні докази порушень, які мали місце при його звільненні. З огляду на це суд повинен був прийняти позов до розгляду і розглядати його по суті, надавши заявнику доступ до правосуддя. Чому судді не зробили цього? Очевидно тому, що були під тиском. Зокрема, суддя Валентин Мороз. З огляду на, зокрема, і ці обставини, ми вважаємо рішення ВАСУ таким, що прийняте з порушенням норм процесуального права, в зв'язку з чим воно підлягає скасуванню", - зазначив адвокат Максимов.

За його словами, суддя ВАСУ Валентин Мороз, який головував у колегії суддів при розгляді позову Шокіна, не міг діяти неупереджено, адже напередодні судового засідання ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо внесення неправдивої інформації в систему документообігу суду у справах, які вів Валентин Мороз.

"Очевидно, що суддя відчував певний тиск і повинен був відкрито повідомити про це перед початком розгляду справи і зробити самовідвід. Але він цього не зробив, а значить - позов Віктора Шокіна розглядався персоною, яка перебувала під тиском ГПУ", - сказав адвокат.

Адвокати Шокіна просять Верховний суд скасувати рішення ВАСУ, оскільки, на їхню думку, при розгляді справи судді допустили суттєві порушення норм процесуального права, які завадили розглянути справу по суті і прийняти законне обґрунтоване рішення.

Зазначимо, Вищий адміністративний суд залишив позов екс-генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді без розгляду.

Нагадаємо, що екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.