Шокін підтвердив, що його донька подає до суду на Джо Байдена

Донька екс-генпрокурора Віктора Шокіна Аліна, яка є громадянкою США, має намір подати до суду на екс-віце-президента Джо Байдена.

Відповідну інформацію сам Віктор Шокін підтвердив "Українській правді". Зокрема, йога донька Аліна написала у Twitter про бажання оскаржити заяви Байдена про його причетність до звільнення Шокіна.

"Я знаю, що вона збирається це зробити", - повідомив Шокін.

На питання, чи радилась вона з ним, коли вирішила подавати до суду, Шокін сказав: "Вона повнолітня, доросла людина, їй за 40 років, вона має особисті думки. Найбільше, що її вразило, це те, що згадали її покійну бабусю. Батька – то само собою, але бабусю. Так він зганьбив її , той Байден, що вона вирішила прийняти таке рішення", - сказав Шокін.

Раніше в Twitter користувачка з ніком @alina_oneworld написала:

"Обдумала ситуацію з промовою екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно образливо висловився про мою покійну бабусю і мого батька. З огляду на те, що це стосується всієї моєї родини, планую звернутися до суду щоб захистити гідність моїх рідних. І продемонструвати найвищі принципи рівності всіх громадян Америки перед законом", - зазначила вона.

Як відомо, наприкінці січня Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США. В якості прикладу того, як важливі зміни можна запровадити за короткий час, він навів історію зі звільненням генпрокурора Віктора Шокіна.

"Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - додав він.