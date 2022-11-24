ПОЛІТИКА НОВИНИНімецький канцлер пообіцяв постачати ЗСУ необхідні озброєння доти, доки не припиниться розпочата росією війнаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шольц закликав рф припинити ракетний терор
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав рф припинити ракетні удари по мирному населенню України.
Про це в Twitter написав спікер уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.
"Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено", - наголосив Шольц під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.
Напередодні, виступаючи у бундестазі в рамках дебатів щодо проекту бюджету на 2023 рік, канцлер пообіцяв постачати ЗСУ необхідні озброєння доти, доки не припиниться розпочата росією війна.
"Саме цей уряд - всупереч державній практиці, що тривала десятиліттями - прийняв рішення підтримати Україну тими озброєннями, яких вона потребує в її повсякденній мужній оборонній боротьбі. І пліч-о-пліч з нашими найтіснішими союзниками, ми будемо робити це доти, доки не буде припинено цю безглузду, жорстоку, злочинну війну", - цитує Шольца DW.
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24 11 2022 10:58 МЕДІА
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