Шольц закликав рф припинити ракетний терор

Німецький канцлер пообіцяв постачати ЗСУ необхідні озброєння доти, доки не припиниться розпочата росією війна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав рф припинити ракетні удари по мирному населенню України.

Про це в Twitter написав спікер уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено", - наголосив Шольц під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.

Напередодні, виступаючи у бундестазі в рамках дебатів щодо проекту бюджету на 2023 рік, канцлер пообіцяв постачати ЗСУ необхідні озброєння доти, доки не припиниться розпочата росією війна.