Шольц закликав вкладатись у відбудову України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні та закликав до інвестування у повоєнну відбудову України.

Про це Шольц написав у своєму Twitter.

"Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль. Сьогодні на німецько-українському Економічному форумі та завтра на міжнародній конференції з відновлення ми обговоримо способи надання довгострокової підтримки", – зазначив Шольц.

Він підкреслив: "той, хто інвестує у відновлення України, той інвестує у майбутнього члена ЄС".

"2000 німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців – величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ", – додав Шольц.

Як повідомлялося, на конференції представлять позиційний документ "Відновлення України". За зразок якого взято "План Маршалла" з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає 30 мільйонів євро від MIGA на пілотний проєкт страхування.