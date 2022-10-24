Шольц закликав вкладатись у відбудову України
Про це Шольц написав у своєму Twitter.
"Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль. Сьогодні на німецько-українському Економічному форумі та завтра на міжнародній конференції з відновлення ми обговоримо способи надання довгострокової підтримки", – зазначив Шольц.
Він підкреслив: "той, хто інвестує у відновлення України, той інвестує у майбутнього члена ЄС".
"2000 німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців – величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ", – додав Шольц.
Як повідомлялося, на конференції представлять позиційний документ "Відновлення України". За зразок якого взято "План Маршалла" з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.
Раніше повідомлялось, що Україна отримає 30 мільйонів євро від MIGA на пілотний проєкт страхування.
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