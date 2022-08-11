Шон Пенн знову відвідав Україну

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідує Україну, цього разу він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та залишив у Києві статуетку "Оскар" до перемоги.

"Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку "Оскара" як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни", - сказав Зеленський.

"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей!", - зазначив глава держави.

Президент вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня та подякував "за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі.

Потім вони обоє пішли на Алею сміливості, де знаходиться іменна табличка Шона Пенна.