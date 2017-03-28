Шотландія хоче новий референдум про незалежність

Референдум потрібний Шотландії, щоб самостійно обрати майбутній політичний шлях після Brexit

Парламент Шотландії планує направити запит до Лондона щодо проведення нового референдуму про незалежність

69 депутатів підтримали проведення нового референдуму щодо незалежності Шотландії перш ніж Велика Британія вийде з ЄС. 59 депутатів проголосували проти такого рішення.

Про це повідомляє ВВС.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен повідомила, що референдум потрібний Шотландії, щоб самостійно обрати майбутній політичний шлях після Brexit.

Схвалення такого рішення урядом Шотландії дозволить Стерджен звернутись до Великої Британії стосовно питання про проведення референдуму.

Уряд раніше заявляв, що блокувати цю ініціативу.

Нагадаємо, що у 2014 році шотладнці проголосували проти відокремлення від Англії.

Раніше перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що ще один референдум дуже ймовірний і що Шотландія буде робити все, щоб залишитися в ЄС.

Нагадаємо, підрахунок голосів референдуму свідчить про вихід Великобританії з ЄС. За Brexit проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС проголосували 48,1%.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон подав у відставку після проведення референдуму про членство королівства у Євросоюзі.