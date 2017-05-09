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Шотландія хоче позбутись бензинових автівок до 2032 року

Британія планує заборонити продаж таких авто з 2040 року
Шотландія планує відмовитися від нових бензинових і дизельних автомобілів до 2032 року, на вісім років раніше, ніж пропонує Лондон.
Шотландія хоче позбутись бензинових автівок до 2032 року Фото: timesunion.com

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Reuters.

У липні Британія заявила, що заборонить продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2040 року, щоб скоротити забруднення навколишнього середовища.

"Наша мета полягає в тому, щоб до 2032 року в Шотландії були заборонені нові бензинові та дизельні автомобілі та фургони", - сказала Стерджен.

Шотландія складає менше 10 відсотків британського автомобільного ринку.

Нагадаємо, влада Франції планує заборонити продаж автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами з 2040 року.

Також варто зазначити, що німецька Porsche, що входить до концерну Volkswagen, може в найближчому майбутньому відмовитися від виробництва машин з дизельними двигунами.

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05 09 2017 19:06
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