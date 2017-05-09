Шотландія хоче позбутись бензинових автівок до 2032 року
Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Reuters.
У липні Британія заявила, що заборонить продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2040 року, щоб скоротити забруднення навколишнього середовища.
"Наша мета полягає в тому, щоб до 2032 року в Шотландії були заборонені нові бензинові та дизельні автомобілі та фургони", - сказала Стерджен.
Шотландія складає менше 10 відсотків британського автомобільного ринку.
Нагадаємо, влада Франції планує заборонити продаж автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами з 2040 року.
Також варто зазначити, що німецька Porsche, що входить до концерну Volkswagen, може в найближчому майбутньому відмовитися від виробництва машин з дизельними двигунами.
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