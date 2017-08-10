Шотландця судять у Дубаї за "дотик до стегна"

У Дубаї перед судом постав 27-річний шотландець Джеймі Гаррон, якого дубайська влада звинувачує в непристойній поведінці.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з висунутими звинуваченнями, Гаррон нібито поклав руку на стегно іншого чоловіка в барі.

Інцидент стався в липні у барі Rock Bottoms. Гаррон провів п'ять діб в тюремній камері, але згодом його звільнили під заставу і заборонили залишати місто, конфіскувавши паспорт.

За звинуваченням в непристойній поведінці в публічному місці йому загрожує тюремний термін до трьох років. Британський Форін-офіс повідомив, що надає йому консульську підтримку.

Гаррон став другим шотландцем, якого затримали в Дубаї, після справи Вільяма Барклі з Единбурга, якого затримали в Дубаї при спробі обміняти фальшиву банкноту в 20 фунтів. Його протримали в дубайській в'язниці три доби, після чого звільнили. Він уже повернувся додому.

Група підтримки під назвою Detained in Dubai ("Затримані в Дубаї") повідомила, що Джеймі Гаррона заарештували за непристойну поведінку в громадському місці ще 15 липня.

Гаррон, який працював електриком в Афганістані і приїхав у Дубай на два дні, втратив роботу і заплатив понад 30 тис. фунтів судових витрат. Він каже, що доторкнувся до того чоловіка ненавмисно, а тому що виставив уперед руку, намагаючись не розлити свій напій.

"Це ще один приклад того, наскільки велика загроза арешту і затримання для відвідувачів Дубаю, і того, наскільки затяжними і погано організованими є там судові дії", – заявила представниця організації Detained in Dubai Радха Стерлінг.

Представники організації стверджують, що скарга на Гаррона надійшла тільки після того, як він і його друг сіли за стіл, а чоловік, до якого він нібито доторкався, викликав поліцію. Поліція прибула на місце події 20 або 30 хв по тому і заарештувала Гаррона.

Повідомляють, що його звинувачують за двома пунктами – вживання алкоголю і непристойну поведінку.

Зі слів Радхи Стерлінг, яка зустрічалася з Гарроном, цілком ясно, що він живе під страшним тиском і стресом.

"Він сподівався постати перед судом цієї неділі, але суд переніс дату засідання, не повідомивши ні його, ні його адвоката, – каже вона. – А це призвело до того, що за неявку на суд його засудили до 30-добового ув'язнення".