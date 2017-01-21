Схованку з гранатами знайшов житель Бердичева

25 гранат і запалів до них вилучили працівники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місце знаходження боєприпасів їм вказав місцевий житель, який, за його словами, знайшов схованку випадково.

31-річний житель Бердичева звернувся до Бердичевського відділу поліції 20 січня. Він повідомив, що знайшов металеві предмети, схожі на гранати.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації ГУНП у Житомирській області.

"20 січня в чергову частину Бердичівського відділу поліції звернувся 31-річний житель райцентру із повідомленням, що він виявив металеві предмети, зовні схожі на гранати. На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки ГУНП у Житомирській області", – йдеться в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, в землі були прикопані 25 корпусів гранат РГД-5 і Ф-1. В іншій схованці були запали до них. Усе виявлене вилучили та скерували на експертне дослідження.

Фото: zt.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на станції метро "Вокзальна" у Києві правоохоронці виявили в уродженця Луганщини шість гранат і запали до них.