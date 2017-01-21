Схованку з гранатами знайшов житель Бердичева
31-річний житель Бердичева звернувся до Бердичевського відділу поліції 20 січня. Він повідомив, що знайшов металеві предмети, схожі на гранати.
Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації ГУНП у Житомирській області.
"20 січня в чергову частину Бердичівського відділу поліції звернувся 31-річний житель райцентру із повідомленням, що він виявив металеві предмети, зовні схожі на гранати. На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки ГУНП у Житомирській області", – йдеться в повідомленні.
Як з'ясували правоохоронці, в землі були прикопані 25 корпусів гранат РГД-5 і Ф-1. В іншій схованці були запали до них. Усе виявлене вилучили та скерували на експертне дослідження.
Фото: zt.npu.gov.ua
Нагадаємо, раніше на станції метро "Вокзальна" у Києві правоохоронці виявили в уродженця Луганщини шість гранат і запали до них.
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