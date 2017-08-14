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Шовковський відмовився від співпраці з представниками Росії через ставлення до України

Екс-воротар додав, що йому надходить багато різних пропозицій щодо участі в проектах
Колишній воротар київського Динамо Олександр Шовковський розповів про те, як відмовився від участі в спортивному проекті в Росії.
Шовковський відмовився від співпраці з представниками Росії через ставлення до України Фото: V.Rasner / fcdynamo.kiev.ua

"Я відмовився, тому що це було б некоректно по відношенню до нашої країни - поїхати в Росію або співпрацювати з Росією. Проект пов'язаний з журналістикою, зі спортом. Хотіли зробити програму", - цитує Шовковського Футбол 24.

Про те, яке саме ЗМІ було зацікавлене в послугах колишнього гравця Динамо, Шовковський не розповів.

Також екс-воротар додав, що йому надходить багато різних пропозицій щодо участі в проектах.

Крім того Шовковський зазначив, що у нього вже є досвід виступу на заході, де він читав лекцію про роботу в команді, лідерство і відносини в колективі.

Нагадаємо, Шовковський оголосив про завершення професійної кар'єри в грудні 2016 року.

Раніше воротар, який виступав за Динамо з 1993 року, отримав тренерську ліцензію.  Facebook 0  Twitter

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14 08 2017 23:45
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