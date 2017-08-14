Шовковський відмовився від співпраці з представниками Росії через ставлення до України
"Я відмовився, тому що це було б некоректно по відношенню до нашої країни - поїхати в Росію або співпрацювати з Росією. Проект пов'язаний з журналістикою, зі спортом. Хотіли зробити програму", - цитує Шовковського Футбол 24.
Про те, яке саме ЗМІ було зацікавлене в послугах колишнього гравця Динамо, Шовковський не розповів.
Також екс-воротар додав, що йому надходить багато різних пропозицій щодо участі в проектах.
Крім того Шовковський зазначив, що у нього вже є досвід виступу на заході, де він читав лекцію про роботу в команді, лідерство і відносини в колективі.
Нагадаємо, Шовковський оголосив про завершення професійної кар'єри в грудні 2016 року.
Раніше воротар, який виступав за Динамо з 1993 року, отримав тренерську ліцензію. Facebook 0 Twitter
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