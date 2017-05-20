"Сховище судного дня" в Норвегії підтопило через танення вічної мерзлоти
Як повідомляє видання Engadget, на острові почала танути вічна мерзлота.
Видання зазначає, що насіння внаслідок підтоплення не постраждало.
Всесвітнє сховище насіння збудували в 2008 році, щоб створити запас насіння зі всього світу на випадок глобальної катастрофи. Сховище розташоване на висоті 130 м. над рівнем моря: передбачалось, що це вбереже будівлю від підтоплень, цунамі або підвищення рівня моря.
Фото: Global Crop Diversity Trust via Flickr
Фото: Global Crop Diversity Trust via Flickr
Нагадаємо, NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.
В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена з'явилася величезна тріщина. Її довжина вже перевищує 160 км. Тріщина поширюється територією льодовика зі швидкістю близько 15 км на місяць
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