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"Сховище судного дня" в Норвегії підтопило через танення вічної мерзлоти

Насіння внаслідок підтоплення не постраждало
У Норвегії на острові Шпіцбергене підтопило Всесвітнє сховище насіння, яке називають "сховищем судного дня".
"Сховище судного дня" в Норвегії підтопило через танення вічної мерзлоти Фото: afp.com

Як повідомляє видання Engadget, на острові почала танути вічна мерзлота.

Видання зазначає, що насіння внаслідок підтоплення не постраждало.

Всесвітнє сховище насіння збудували в 2008 році, щоб створити запас насіння зі всього світу на випадок глобальної катастрофи. Сховище розташоване на висоті 130 м. над рівнем моря: передбачалось, що це вбереже будівлю від підтоплень, цунамі або підвищення рівня моря.


Фото: Global Crop Diversity Trust via Flickr


Фото: Global Crop Diversity Trust via Flickr

Нагадаємо, NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.

В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена з'явилася величезна тріщина. Її довжина вже перевищує 160 км. Тріщина поширюється територією льодовика зі швидкістю близько 15 км на місяць

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20 05 2017 23:50
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