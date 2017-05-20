"Сховище судного дня" в Норвегії підтопило через танення вічної мерзлоти

У Норвегії на острові Шпіцбергене підтопило Всесвітнє сховище насіння, яке називають "сховищем судного дня".

Як повідомляє видання Engadget, на острові почала танути вічна мерзлота.

Видання зазначає, що насіння внаслідок підтоплення не постраждало.

Всесвітнє сховище насіння збудували в 2008 році, щоб створити запас насіння зі всього світу на випадок глобальної катастрофи. Сховище розташоване на висоті 130 м. над рівнем моря: передбачалось, що це вбереже будівлю від підтоплень, цунамі або підвищення рівня моря.



Фото: Global Crop Diversity Trust via Flickr



Фото: Global Crop Diversity Trust via Flickr

Нагадаємо, NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.

В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена з'явилася величезна тріщина. Її довжина вже перевищує 160 км. Тріщина поширюється територією льодовика зі швидкістю близько 15 км на місяць