Шпигунський скандал в Австрії: російський агент передавав Москві дані щодо НАТО

Шпигун збирав інформацію на семінарах і курсах НАТО

Екс-полковник Збройних сил Австрії, який працював на російську розвідку, передавав Москві дані по НАТО.

Шпигун відвідував курси і семінари, організовані НАТО, інформує Salzburger Nachrichten з посиланням на повідомлення колишніх колег агента.

Інформація, яку він збирав, стосувалася звичок і недоліків військового керівництва Альянсу.

Також Москва отримувала дані про їхню думку щодо окремих питань, настроїв в колах військових НАТО.

Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.

Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.

За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.