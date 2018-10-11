Шпигунський скандал в Австрії: російський агент передавав Москві дані щодо НАТО
Шпигун відвідував курси і семінари, організовані НАТО, інформує Salzburger Nachrichten з посиланням на повідомлення колишніх колег агента.
Інформація, яку він збирав, стосувалася звичок і недоліків військового керівництва Альянсу.
Також Москва отримувала дані про їхню думку щодо окремих питань, настроїв в колах військових НАТО.
Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.
За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.
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