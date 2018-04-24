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Штаб АТО: 28 ворожих обстрілів за день, поранені четверо бійців

Бойовики застосовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю
У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.
Штаб АТО: 28 ворожих обстрілів за день, поранені четверо бійців Фото: facebook.com/odalug

“Внаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу”, - повідомляє прес-центр АТО, станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.

Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів противник обстріляв наші позиції в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки, з гранатометів – біля Новотроїцького та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, а з стрілецької зброї – в районі Кам’янки. Крім цього, оборонців Талаківки і Павлополя обстрілювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку заборонені 120 та 82 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях під Луганським та Новолуганським, міномети калібру 82 мм – поблизу Троїцького, а гранатомети та стрілецьку зброю – в районі населеного пункту Валуйське.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.
 
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24 04 2018 18:59
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