Штаб АТО: 28 ворожих обстрілів за день, поранені четверо бійців
“Внаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу”, - повідомляє прес-центр АТО, станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.
Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів противник обстріляв наші позиції в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки, з гранатометів – біля Новотроїцького та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, а з стрілецької зброї – в районі Кам’янки. Крім цього, оборонців Талаківки і Павлополя обстрілювали ворожі снайпери.
На Луганському напрямку заборонені 120 та 82 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях під Луганським та Новолуганським, міномети калібру 82 мм – поблизу Троїцького, а гранатомети та стрілецьку зброю – в районі населеного пункту Валуйське.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернаториПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон