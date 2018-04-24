Штаб АТО: 28 ворожих обстрілів за день, поранені четверо бійців

У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.

“Внаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу”, - повідомляє прес-центр АТО, станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.

Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів противник обстріляв наші позиції в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки, з гранатометів – біля Новотроїцького та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, а з стрілецької зброї – в районі Кам’янки. Крім цього, оборонців Талаківки і Павлополя обстрілювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку заборонені 120 та 82 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях під Луганським та Новолуганським, міномети калібру 82 мм – поблизу Троїцького, а гранатомети та стрілецьку зброю – в районі населеного пункту Валуйське.