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Штаб АТО: Бойовики 24 рази відкривали вогонь, найбільша активність – на Донецькому напрямку

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили позиції сил АТО біля Широкиного
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 24 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.
Штаб АТО: Бойовики 24 рази відкривали вогонь, найбільша активність – на Донецькому напрямку Фото: EPA/UPG

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільша активність бойовиків була зафіксована на Донецькому напрямку. Тут з великокаліберних кулеметів і гранатометів були обстріляні українські позиції поблизу Майорська, Авдіївки, Опитного та шахти Бутівка. В районі Зайцевого бойовики застосовували озброєння БМП.

На Луганському напрямку терористи з мінометів калібру 82 міліметри вели вогонь біля Лобачевого, а з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського.

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили  позиції сил АТО біля Широкиного, Павлополя та Водяного. Неподалік Березового окрім гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи застосовували озброєння БМП.

Нагадаємо, протягом дня 5 жовтня терористи чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України.

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06 10 2017 07:20
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