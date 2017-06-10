Штаб АТО: Бойовики 24 рази відкривали вогонь, найбільша активність – на Донецькому напрямку

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили позиції сил АТО біля Широкиного

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 24 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільша активність бойовиків була зафіксована на Донецькому напрямку. Тут з великокаліберних кулеметів і гранатометів були обстріляні українські позиції поблизу Майорська, Авдіївки, Опитного та шахти Бутівка. В районі Зайцевого бойовики застосовували озброєння БМП.

На Луганському напрямку терористи з мінометів калібру 82 міліметри вели вогонь біля Лобачевого, а з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського.

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили позиції сил АТО біля Широкиного, Павлополя та Водяного. Неподалік Березового окрім гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи застосовували озброєння БМП.

Нагадаємо, протягом дня 5 жовтня терористи чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України.