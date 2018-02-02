Штаб АТО підтвердив повернення Катеринівки під контроль України
Прес-центр штабу АТО заявляє, що населений пункт Катеринівка Луганської області вже тривалий час перебуває під контролем українських військових.
"Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань і поверненні до мирного життя", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що в повернутій з "сірої зони" Новоолександрівці залишилося 17 жителів. Готуються документи про виключення селища з переліку тимчасово окупованих населених пунктів.
Нагадаємо, українські військовики заявили, що взяли під свій контроль село Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області, яке розташоване в "сірій зоні" на лінії розмежування.
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