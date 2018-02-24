Штаб АТО показав наслідки нічного обстрілу Луганського, – ФОТО
Внаслідок нічного обстрілу селища Луганське на Донеччині певна частина населеного пункту залишилася без світла.
"Снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор. Осколками ворожих снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Жодна людина не постраждала.
"На місці обстрілу працювали ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону ДСНС України. Представники цивільно-військового співробітництва спільно з органами місцевої влади, ДСНС України надають місцевим жителям допомогу з ремонту дахів та вибитих вікон, а також доставляють їм продукти харчування і медикаменти", – розповіли у прес-центрі штабу.
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Нагадаємо, минулої доби сепаратисти 13 разів порушили режим припинення вогню.
Від початку доби 24 лютого штаб АТО не зафіксував жодного обстрілу в бік військових ЗСУ на Донбасі.
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