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Штаб АТО показав наслідки нічного обстрілу Луганського, – ФОТО

23 лютого бойовики залишили частину селища без світла
Штаб АТО показав наслідки обстрілу селища Луганське, що стався минулої ночі.
Штаб АТО показав наслідки нічного обстрілу Луганського, – ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

Внаслідок нічного обстрілу селища Луганське на Донеччині певна частина населеного пункту залишилася без світла.

"Снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор. Осколками ворожих снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Жодна людина не постраждала.

"На місці обстрілу працювали ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону ДСНС України. Представники цивільно-військового співробітництва спільно з органами місцевої влади, ДСНС України надають місцевим жителям допомогу з ремонту дахів та вибитих вікон, а також доставляють їм продукти харчування і медикаменти", – розповіли у прес-центрі штабу.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Нагадаємо, минулої доби сепаратисти 13 разів порушили режим припинення вогню.

Від початку доби 24 лютого штаб АТО не зафіксував жодного обстрілу в бік військових ЗСУ на Донбасі.

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24 02 2018 22:20
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