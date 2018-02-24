Штаб АТО показав наслідки нічного обстрілу Луганського, – ФОТО

Штаб АТО показав наслідки обстрілу селища Луганське, що стався минулої ночі.

Внаслідок нічного обстрілу селища Луганське на Донеччині певна частина населеного пункту залишилася без світла.

"Снаряди ворожої артилерії калібру 122 мм пошкодили лінію електромереж та вивели з ладу електротрансформатор. Осколками ворожих снарядів було пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Жодна людина не постраждала.

"На місці обстрілу працювали ремонтно-відновлювальні бригади електриків, територію навколо населеного пункту перевірено особовим складом піротехнічного загону ДСНС України. Представники цивільно-військового співробітництва спільно з органами місцевої влади, ДСНС України надають місцевим жителям допомогу з ремонту дахів та вибитих вікон, а також доставляють їм продукти харчування і медикаменти", – розповіли у прес-центрі штабу.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

Нагадаємо, минулої доби сепаратисти 13 разів порушили режим припинення вогню.

Від початку доби 24 лютого штаб АТО не зафіксував жодного обстрілу в бік військових ЗСУ на Донбасі.