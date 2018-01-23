CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі повною мірою зберігається режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб АТО повідомив про дотримання режиму тиші на Донбасі у вівторок
Не зафіксовано жодного обстрілу позицій ЗСУ
Фото: EPA / UPG
Про це повідомляє прес-центр Штабу антитерористичної операції в Facebook.
"Станом на 18.00 жодного обстрілу в сторону позицій Збройних Сил України не було зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що українські військовослужбовці забезпечують виконання заходів з підтримки перемир'я на всій лінії розмежування сторін і строго дотримуються Мінських домовленостей.
Нагадаємо, друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ.
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