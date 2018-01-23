Штаб АТО повідомив про дотримання режиму тиші на Донбасі у вівторок Не зафіксовано жодного обстрілу позицій ЗСУ

З початку доби уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі повною мірою зберігається режим припинення вогню.

Фото: EPA / UPG

Про це повідомляє прес-центр Штабу антитерористичної операції в Facebook. "Станом на 18.00 жодного обстрілу в сторону позицій Збройних Сил України не було зафіксовано", - йдеться в повідомленні. Відзначається також, що українські військовослужбовці забезпечують виконання заходів з підтримки перемир'я на всій лінії розмежування сторін і строго дотримуються Мінських домовленостей. Нагадаємо, друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ.

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