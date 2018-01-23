Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Штаб АТО повідомив про дотримання режиму тиші на Донбасі у вівторок

Не зафіксовано жодного обстрілу позицій ЗСУ
З початку доби уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі повною мірою зберігається режим припинення вогню.
Штаб АТО повідомив про дотримання режиму тиші на Донбасі у вівторок Фото: EPA / UPG

Про це повідомляє прес-центр Штабу антитерористичної операції в Facebook.

"Станом на 18.00 жодного обстрілу в сторону позицій Збройних Сил України не було зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що українські військовослужбовці забезпечують виконання заходів з підтримки перемир'я на всій лінії розмежування сторін і строго дотримуються Мінських домовленостей.

Нагадаємо, друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2018 19:37
ТЕГИ: Донбас, АТО, ЗСУ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.