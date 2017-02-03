Штаб АТО повідомив про загибель військового на Донбасі

В Авдіївці обстріли не припиняються вже другу добу

Один український військовий загинув, семеро поранені в зоні АТО в середу, 1 березня.

Про це повідомив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Щодо втрат, на цю хвилину залишається один загиблий і семеро поранених", - повідомив Матюхін.

Він зазначив, що станом на 22:00 бойовики 102 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому вони використовували заборонену мінськими угодами артилерію, міномети калібру 152-мм і 122-мм.

"Якщо говорити про Авдіївку, в принципі, обстріли не припиняються вже другу добу", - заявив Матюхін.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.