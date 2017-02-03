Штаб АТО повідомив про загибель військового на Донбасі
Про це повідомив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Щодо втрат, на цю хвилину залишається один загиблий і семеро поранених", - повідомив Матюхін.
Він зазначив, що станом на 22:00 бойовики 102 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому вони використовували заборонену мінськими угодами артилерію, міномети калібру 152-мм і 122-мм.
"Якщо говорити про Авдіївку, в принципі, обстріли не припиняються вже другу добу", - заявив Матюхін.
Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.
Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.
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