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Штаб АТО повідомив про загибель військового на Донбасі

В Авдіївці обстріли не припиняються вже другу добу
Один український військовий загинув, семеро поранені в зоні АТО в середу, 1 березня.
Штаб АТО повідомив про загибель військового на Донбасі Фото: УНІАН

Про це повідомив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Щодо втрат, на цю хвилину залишається один загиблий і семеро поранених", - повідомив Матюхін.

Він зазначив, що станом на 22:00 бойовики 102 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому вони використовували заборонену мінськими угодами артилерію, міномети калібру 152-мм і 122-мм.

"Якщо говорити про Авдіївку, в принципі, обстріли не припиняються вже другу добу", - заявив Матюхін.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.

Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.

 

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02 03 2017 06:53
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