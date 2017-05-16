CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штабі АТО спростували інформацію про те, що бойовики просунулися вперед у "сірій зоні" поруч з Пісками недалеко від Донецька.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб АТО спростував інформацію про наступ бойовиків
"Військовослужбовці сил АТО жодного метра української землі не віддали і не віддадуть", - резюмували у штабі
Фото: google.com
"Сьогодні було поширене повідомлення прес-центру штабу АТО щодо "частково зайнятих нових позицій російсько-терористичними військами в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски, яке здобуло значний розголос", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
За інформацією штабу, зазначена інформація не відповідає дійсності і була невірно викладена і освітлена.
"Військовослужбовці сил АТО жодного метра української землі не віддали і не віддадуть", - резюмували у штабі.
Нагадаємо, за добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців.
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