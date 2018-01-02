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Штаб АТО зафіксував один обстріл з опівночі

Штаб АТО нарахував один обстріл з опівночі
З початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку противника.
Штаб АТО зафіксував один обстріл з опівночі Фото: EPA / UPG

Постраждалих серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, - повідомляє штаб АТО.

Обстріл був біля Троїцького, повстанці протягом півтори години вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Всього було випущено 10 мін калібру 120 мм

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого загинув один військовослужбовець, ще двоє отримали бойові травми.

 

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01 02 2018 19:57
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