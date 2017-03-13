Штаб блокади Донбасу заявив про розгін редуту в Кривому Торці
"Інформація про силовий розгін підтвердилася. Зараз редут на Кривому Торці захоплено силами т. зв. СБУ і т. зв. "спецпідрозділу поліції КОРД". Штаб вживає заходів для оборони інших редутів і визволення незаконно заарештованих", - йдеться на сторінці штабу в Facebook.
В іншому повідомленні штабу йдеться про затримання учасників блокади, кількість затриманих не уточнили.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в межах торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Було заблоковано рух 12 поїздів загальною кількістю 700 вагонів.
2 лютого учасники торгової блокади перекрили залізничні колії біля Бахмута.
16 лютого активісти заявили, що слідом за залізницею почали блокування автомобільних доріг.
На сепаратистських сайтах 27 лютого поширено спільну заяву ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", в якій вони вимагають від Києва до 1 березня зняти транспортну блокаду Донбасу, що, за їхніми словами, суперечить Мінським домовленостями. У разі якщо їхні вимоги не буде виконано, Олександр Захарченко та Ігор Плотницький погрожують взяти під контроль підприємства, що зберігають українську юрисдикцію, а також обіцяють на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях припинити постачання вугілля.
1 березня ватажки терористичної організації "ДНР" повідомили про введення "зовнішнього управління" на українських підприємствах, що перебувають в окупованій частині Донецької області.
У підсумку, дочірнє підприємство французької Air Liquide припинило свою діяльність в окупованому Єнакієвому, у зв'язку з оголошеною бойовиками "націоналізацією".
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