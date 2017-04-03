"Штаб блокади" повідомив про відкриття нового редуту

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили про початок блокування товарної станції "Конотоп" в Сумській області з метою припинення руху потягів з Росії.

"Сьогодні ввечері Ветерани Війни за Незалежність, а також громадські патріоти Сумщини, Львова, Тернополя та Києва відкрили новий редут. Цього разу в місті Конотоп Сумської області. Через Конотоп йде одна із основних магістралей торгівлі із країною-окупантом – Російською Федерацією. На товарній станції Конотопа було знайдено декілька поїздів із Російської Федерації, в тому числі, з вугіллям марки антрацит", – йдеться в повідомленні штабу блокади.

Зараз відбувається інженерне облаштування місцевості.

Блокадувальники зазначають, що редут отримав назву на честь канцлера Німеччини – Конрада Аденауера, який наприкінці 40-х років "допоміг затвердити свободу, що дало можливість у майбутньому повернути єдність країни".