"Штаб блокади" повідомив про відкриття нового редуту
"Сьогодні ввечері Ветерани Війни за Незалежність, а також громадські патріоти Сумщини, Львова, Тернополя та Києва відкрили новий редут. Цього разу в місті Конотоп Сумської області. Через Конотоп йде одна із основних магістралей торгівлі із країною-окупантом – Російською Федерацією. На товарній станції Конотопа було знайдено декілька поїздів із Російської Федерації, в тому числі, з вугіллям марки антрацит", – йдеться в повідомленні штабу блокади.
Зараз відбувається інженерне облаштування місцевості.
Блокадувальники зазначають, що редут отримав назву на честь канцлера Німеччини – Конрада Аденауера, який наприкінці 40-х років "допоміг затвердити свободу, що дало можливість у майбутньому повернути єдність країни".
Штаб планує впродовж місяця взяти під "ефективний український контроль" 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими відбувається торгівля з Росією.
Нагадаємо, у четвер, 2 березня, учасники блокади Донбасу заявили, що переходять до блокування автошляхів.
У п'ятницю, 3 березня, ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про блокаду і повний розрив всіх зв'язків з Україною.
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