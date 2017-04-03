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"Штаб блокади" повідомив про відкриття нового редуту

Штаб планує впродовж місяця взяти під контроль 8 залізничних прикордонних переходів
У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили про початок блокування товарної станції "Конотоп" в Сумській області з метою припинення руху потягів з Росії.
"Штаб блокади" повідомив про відкриття нового редуту Фото: facebook.com/shtab.blokady

"Сьогодні ввечері Ветерани Війни за Незалежність, а також громадські патріоти Сумщини, Львова, Тернополя та Києва відкрили новий редут. Цього разу в місті Конотоп Сумської області. Через Конотоп йде одна із основних магістралей торгівлі із країною-окупантом – Російською Федерацією. На товарній станції Конотопа було знайдено декілька поїздів із Російської Федерації, в тому числі, з вугіллям марки антрацит", – йдеться в повідомленні штабу блокади.

Зараз відбувається інженерне облаштування місцевості.

Блокадувальники зазначають, що редут отримав назву на честь канцлера Німеччини – Конрада Аденауера, який наприкінці 40-х років "допоміг затвердити свободу, що дало можливість у майбутньому повернути єдність країни".

Штаб планує впродовж місяця взяти під "ефективний український контроль" 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими відбувається торгівля з Росією.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, учасники блокади Донбасу заявили, що переходять до блокування автошляхів.

У п'ятницю, 3 березня, ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про блокаду і повний розрив всіх зв'язків з Україною.

 

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04 03 2017 22:35
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