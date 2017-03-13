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Учасники блокади Донбасу скликають мітинг на Майдані

Акція розпочнеться о 21:00
Штаб блокади торгівлі з окупантами "анонсував мітинг на Майдані Незалежності в Києві через зачистку силовиками редуту на залізничній станції "Кривий Торець" в Донецькій області.
Учасники блокади Донбасу скликають мітинг на Майдані Фото: facebook.com/pg/shtab.blokady

Акція розпочнеться о 21:00, повідомляється на сторінці "штабу" в Facebook.

Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.

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13 03 2017 20:55
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