Штаб блокади торгівлі з ОРДЛО спростовує інформацію про розблокування залізниці на Луганщині

У штабі блокади торгівлі з ОРДЛО заявили, що інформація про відновлення руху поїздів і розблокування колії не відповідає дійсності.

"Штаб блокади повідомляє, що інформація, розповсюджувана в окремих ЗМІ про те, що через редут "Богдан" у районі Гірське-Золоте нібито почався рух поїздів із вугіллям, і колія розблокована, не відповідає дійсності. Незважаючи на провокації поліції з підкиданням вибухових речовин і набоїв, редут "Богдан" здійснює блокаду, а пошкодження колій у деяких місцях робить рух на окуповані території фізично неможливим", – зазначили в штабі блокади.

Нагадаємо, прес-служба "Укрзалізниці" повідомила про відновлення руху заблокованого ветеранами АТО поїзда, який вони зупинили в кінці січня. Це були локомотив і 57 порожніх вагонів, які прямували на окуповану територію завантажуватися вугіллям.

Як раніше повідомляв iPress.ua, на Луганщині в активістів-блокадників поліція виявила вибухівку.