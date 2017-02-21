Штаб блокади вимагає в Гройсмана прийняття закону про окуповані території та звільнення полонених

Учасники блокади заявляють, що Гройсман також звернувся з пропозиціями до них

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" висунув прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману дві умови.

"Негайне звільнення полонених; Прийняття закону про окуповані території, який законодавчо забороняє торгівлю на крові", - йдеться в заяві штабу.

При цьому, учасники блокади заявляють, що Гройсман також звернувся з пропозиціями до них.

"Зустрічна пропозиція прем'єра Гройсмана звучить так: представники штабу входять у комісію з обміну полоненими; Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, що регулює переміщення вантажів у відповідності з Законом про боротьбу з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні під будівлею парламенту проходить протестна акція, її учасники вимагають від влади офіційно заборонити торговельні відносини з окупованими районами Донецької і Луганської областей.