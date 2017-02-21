Штаб блокади вимагає в Гройсмана прийняття закону про окуповані території та звільнення полонених
"Негайне звільнення полонених; Прийняття закону про окуповані території, який законодавчо забороняє торгівлю на крові", - йдеться в заяві штабу.
При цьому, учасники блокади заявляють, що Гройсман також звернувся з пропозиціями до них.
"Зустрічна пропозиція прем'єра Гройсмана звучить так: представники штабу входять у комісію з обміну полоненими; Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, що регулює переміщення вантажів у відповідності з Законом про боротьбу з тероризмом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні під будівлею парламенту проходить протестна акція, її учасники вимагають від влади офіційно заборонити торговельні відносини з окупованими районами Донецької і Луганської областей.
Відзначимо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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