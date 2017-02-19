"Штаб блокування торгівлі з терористами" зник з Банкової

Намет, встановлений учасниками "блокадних" протестів на розі вулиць Інститутська і Банкова у центрі Києва, зник.

Як зазначила одна із учасників акції, поки активісти намагалися подолати кордон правоохоронців на перехресті вулиць Інститутської та Садової, аби занести великий військовий намет, "символічний" намет кудись зник, повідомляє Укрінформ.

За її словами, останній "вкрали поліцейські".

Водночас, активісти розвісили вздовж вулиці Інститутська національні стяги, що, як вони стверджують, були в руках добровольців на Сході України.

Наразі активісти відступили від правоохоронців на розі вулиць Інститутської та Садової, проте епіцентр подій, за словами самих активістів, перемістився на Європейську площу.

Нагадаємо, Керівника Організації українських націоналістів Миколу Коханівського затримала поліція та відвезла до Шевченківського райвідділу Києва.

У сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

Десятеро активістів "блокадної" ходи виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.