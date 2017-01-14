Бойовики провокують: стріляють по окупованих населених пунктах, - штаб

Сепаратисти повідомляють, що там загинув 27-річний чоловік

Бойовики ОРДЛО вели провокаційні обстріли позицій сил АТО поблизу н.п. Калиново-Попасна та Новозванівка та обстріляли житлові помешкання у м.Ірміно (Луганська обл.).

"Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. Вогонь вівся не лише по українським військовим, а й по населеним пунктам, які перебувають під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ", - заявили у прес-центрі штабу АТО 14 січня.

Фото:pravda.com

"Зазначене здійснювалось з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення. Черговою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у м.Ірміно, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян", - йдеться у заяві.

Інформація про зазначене була надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції сил АТО, один український військовий був поранений.