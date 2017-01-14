Бойовики провокують: стріляють по окупованих населених пунктах, - штаб
"Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. Вогонь вівся не лише по українським військовим, а й по населеним пунктам, які перебувають під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ", - заявили у прес-центрі штабу АТО 14 січня.
"Зазначене здійснювалось з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення. Черговою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у м.Ірміно, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян", - йдеться у заяві.
Інформація про зазначене була надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції сил АТО, один український військовий був поранений.
Зазначимо, під час виконання завдань у зоні АТО загинули троє морських піхотинців: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: