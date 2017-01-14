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Бойовики провокують: стріляють по окупованих населених пунктах, - штаб

Сепаратисти повідомляють, що там загинув 27-річний чоловік
Бойовики ОРДЛО вели провокаційні обстріли позицій сил АТО поблизу н.п. Калиново-Попасна та Новозванівка та обстріляли житлові помешкання у м.Ірміно (Луганська обл.).
Бойовики провокують: стріляють по окупованих населених пунктах, - штаб Фото:112.ua

"Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. Вогонь вівся не лише по українським військовим, а й по населеним пунктам, які перебувають під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ", -  заявили у прес-центрі штабу АТО 14 січня. 

Фото:pravda.com

"Зазначене здійснювалось з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення. Черговою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у м.Ірміно, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян", - йдеться у заяві.

Інформація про зазначене була надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 62 рази обстрілювали позиції сил АТО, один український військовий був поранений.

Зазначимо, під час виконання завдань у зоні АТО загинули троє морських піхотинців: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін.

Також вчора, 13 січня бойовики передали українській стороні тіла трьох загиблих військовослужбовців які пропали 8 січня біля лінії розмежування під Маріуполем.

 

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14 01 2017 12:21
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