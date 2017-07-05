Штаб Ле Пен скасував акредитацію десятка видань

У відповідь на це кілька популярних французьких видань оголосили бойкот

Штаб Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі "Національного фронту", присвячені завершенню виборів президента Франції.

Про це повідомляє Liberation.

Повний перелік тих, кому закрили доступ до штабу НФ, наразі невідомий, але повідомляється, що із забороною вже стикнулися щонайменше десяток видань (як французьких, так і міжнародних), які перед тим успішно акредитувалися у штабі.

Серед тих, хто потрапив під заборону: Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.

У відповідь на це кілька популярних французьких видань, зокрема, Libération, та Le Monde, оголосили бойкот в знак солідарності з колегами та написали, що не відвідуватимуть недільні поствиборчі події у штабі Ле Пен.

Нагадаємо, у Франції 7 травня стартував другий тур виборів президента країни.