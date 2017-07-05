ПОЛІТИКА НОВИНИШтаб Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі "Національного фронту", присвячені завершенню виборів президента Франції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб Ле Пен скасував акредитацію десятка видань
У відповідь на це кілька популярних французьких видань оголосили бойкот
Фото:i.lb.ua
Про це повідомляє Liberation.
Повний перелік тих, кому закрили доступ до штабу НФ, наразі невідомий, але повідомляється, що із забороною вже стикнулися щонайменше десяток видань (як французьких, так і міжнародних), які перед тим успішно акредитувалися у штабі.
Серед тих, хто потрапив під заборону: Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.
У відповідь на це кілька популярних французьких видань, зокрема, Libération, та Le Monde, оголосили бойкот в знак солідарності з колегами та написали, що не відвідуватимуть недільні поствиборчі події у штабі Ле Пен.
Нагадаємо, у Франції 7 травня стартував другий тур виборів президента країни.
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07 05 2017 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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