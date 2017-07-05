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Штаб Ле Пен скасував акредитацію десятка видань

У відповідь на це кілька популярних французьких видань оголосили бойкот
Штаб Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі "Національного фронту", присвячені завершенню виборів президента Франції.
Штаб Ле Пен скасував акредитацію десятка видань Фото:i.lb.ua

Про це повідомляє Liberation.

Повний перелік тих, кому закрили доступ до штабу НФ, наразі невідомий, але повідомляється, що із забороною вже стикнулися щонайменше десяток видань (як французьких, так і міжнародних), які перед тим успішно акредитувалися у штабі.

Серед тих, хто потрапив під заборону: Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.

У відповідь на це кілька популярних французьких видань, зокрема, Libération, та Le Monde, оголосили бойкот в знак солідарності з колегами та написали, що не відвідуватимуть недільні поствиборчі події у штабі Ле Пен.

Нагадаємо, у Франції 7 травня стартував другий тур виборів президента країни.

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07 05 2017 21:30
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