Виборчий штаб Макрона атакували хакери
"Партія "Вперед!" стала жертвою масштабного та скоординованого хакерського зламу цього вечора, що призвело до поширення в мережі різної внутрішньої інформації", - заявили в штабі кандидата, повідомляє Reuters.
За наявними даними, користувач EMLEAKS виклав у відкритий доступ близько 9 Гб документів щодо діяльності передвиборного штабу.
Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.
Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.
Зазначимо, Макрон відзначив, що Європейський Союз має провести реформи, в іншому разі об’єднання зіштовхнеться з перспективою Frexit.
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