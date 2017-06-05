Виборчий штаб Макрона атакували хакери

У відкритий доступ виклали близько 9 Гб документів щодо діяльності передвиборного штабу

У п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.

"Партія "Вперед!" стала жертвою масштабного та скоординованого хакерського зламу цього вечора, що призвело до поширення в мережі різної внутрішньої інформації", - заявили в штабі кандидата, повідомляє Reuters.

За наявними даними, користувач EMLEAKS виклав у відкритий доступ близько 9 Гб документів щодо діяльності передвиборного штабу.

Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.

Зазначимо, Макрон відзначив, що Європейський Союз має провести реформи, в іншому разі об’єднання зіштовхнеться з перспективою Frexit.