CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокремлівським пропагандистським ресурсам Sputnik і Russia Today штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik
Крім Sputnik і RT, в акредитації відмовили і відеоагентству Ruptly
Емануель Макрон. Фото: AFP
Журналістів RT, що прийшли до штабу кандидата, не пропустила всередину охорона.
"Штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації телеканалу RT, а також відеоагентству Ruptly, незважаючи на те що запит був відправлений заздалегідь кілька разів", - йдеться в повідомленні пропагандистів RT.
Кореспонденти телеканалу отримують інформацію зі штабів всіх лідируючих кандидатів, крім штабу Макрона, додали пропагандисти.
Нагадаємо, що у Франції пройшов перший тур президентських виборів. Екс-міністр економіки, лідер руху "Франція на марші" Емануель Макрон і лідерка партії ультраправих "Національний фронт" Марін Ле Пен вийшли до другого туру.
Центрист Макрон отримав 23,75% голосів виборців, противниця Євросоюзу Ле Пен - 21,53%.
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