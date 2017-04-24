Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Штаб Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik

Крім Sputnik і RT, в акредитації відмовили і відеоагентству Ruptly
Прокремлівським пропагандистським ресурсам Sputnik і Russia Today штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації.
Штаб Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik Емануель Макрон. Фото: AFP

Журналістів RT, що прийшли до штабу кандидата, не пропустила всередину охорона.

"Штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації телеканалу RT, а також відеоагентству Ruptly, незважаючи на те що запит був відправлений заздалегідь кілька разів", - йдеться в повідомленні пропагандистів RT.

Кореспонденти телеканалу отримують інформацію зі штабів всіх лідируючих кандидатів, крім штабу Макрона, додали пропагандисти.

Нагадаємо, що у Франції пройшов перший тур президентських виборів. Екс-міністр економіки, лідер руху "Франція на марші" Емануель Макрон і лідерка партії ультраправих "Національний фронт" Марін Ле Пен вийшли до другого туру.

Центрист Макрон отримав 23,75% голосів виборців, противниця Євросоюзу Ле Пен - 21,53%.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2017 17:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.