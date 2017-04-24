Штаб Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik

Крім Sputnik і RT, в акредитації відмовили і відеоагентству Ruptly

Прокремлівським пропагандистським ресурсам Sputnik і Russia Today штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації.

Журналістів RT, що прийшли до штабу кандидата, не пропустила всередину охорона.

"Штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації телеканалу RT, а також відеоагентству Ruptly, незважаючи на те що запит був відправлений заздалегідь кілька разів", - йдеться в повідомленні пропагандистів RT.

Кореспонденти телеканалу отримують інформацію зі штабів всіх лідируючих кандидатів, крім штабу Макрона, додали пропагандисти.

Нагадаємо, що у Франції пройшов перший тур президентських виборів. Екс-міністр економіки, лідер руху "Франція на марші" Емануель Макрон і лідерка партії ультраправих "Національний фронт" Марін Ле Пен вийшли до другого туру.

Центрист Макрон отримав 23,75% голосів виборців, противниця Євросоюзу Ле Пен - 21,53%.