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Штаб ООС показав нічне відео з передової

Окупанти збільшили кількість обстрілів
Введення правового режиму воєнного стану позначилося на обстановці на передовій, окупанти збільшили кількість обстрілів.
Штаб ООС показав нічне відео з передової Фото: facebook.com/odalug

"Передусім через страх, що українські воїни підуть у наступ, противник, на деяких напрямках, збільшив кількість обстрілів", - повідомили у прес-центрі ООС. 

Бійці ООС повідомляють, що бойовики регулярно обстріліють їхні позиції з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Крім того, повідомляють, що останнім часом двічі виходила ворожа ДРГ.

"Не звертають уваги ні на яке перемир’я і порушують вони сильно часто, і стріляють вони із забороненої зброї", - розповів військовослужбовець Володимир, додавши що з настанням ночі кількість обстрілів зростає.

Нагадаємо, що в районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.

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04 12 2018 09:19
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