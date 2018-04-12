Штаб ООС показав нічне відео з передової

Введення правового режиму воєнного стану позначилося на обстановці на передовій, окупанти збільшили кількість обстрілів.

"Передусім через страх, що українські воїни підуть у наступ, противник, на деяких напрямках, збільшив кількість обстрілів", - повідомили у прес-центрі ООС.

Бійці ООС повідомляють, що бойовики регулярно обстріліють їхні позиції з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Крім того, повідомляють, що останнім часом двічі виходила ворожа ДРГ.

"Не звертають уваги ні на яке перемир’я і порушують вони сильно часто, і стріляють вони із забороненої зброї", - розповів військовослужбовець Володимир, додавши що з настанням ночі кількість обстрілів зростає.