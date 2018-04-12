Штаб ООС показав нічне відео з передової
"Передусім через страх, що українські воїни підуть у наступ, противник, на деяких напрямках, збільшив кількість обстрілів", - повідомили у прес-центрі ООС.
Бійці ООС повідомляють, що бойовики регулярно обстріліють їхні позиції з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Крім того, повідомляють, що останнім часом двічі виходила ворожа ДРГ.
"Не звертають уваги ні на яке перемир’я і порушують вони сильно часто, і стріляють вони із забороненої зброї", - розповів військовослужбовець Володимир, додавши що з настанням ночі кількість обстрілів зростає.
Нагадаємо, що в районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.
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