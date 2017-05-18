Штаб Трампа мав 18 контактів з Росією перед виборами, - ЗМІ

Розмови між Флінном і Кисляком стали більш інтенсивними після перемоги Трампа на виборах

Колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн та інші учасники штабу президента США Дональда Трампа підтримували контакти з російськими чиновниками й іншими особами, що мають зв'язки в Кремлі.

Чинні та колишні американські чиновники, учасники штабу Трампа зробили загалом щонайменше 18 дзвінків і листів за останні сім місяців президентської кампанії 2016 року. Про ці 18 контактів не було відомо раніше, повідомляє Reuters.

Ці випадки контакту стали ще одним предметом вивчення з боку представників ФБР і Конгресу в рамках розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США.

Шість із раніше не розкритих контактів, про які повідомляє Reuters, були телефонними дзвінками між послом РФ у США Сергієм Кисляком і радниками Трампа, включаючи Флінна, повідомили троє чиновників.

Розмови між Флінном і Кисляком стали більш інтенсивними після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2016 року. За даними співрозмовників агентства, Флінн і Кисляк обговорювали можливість створення закритого каналу для спілкування Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. Цей канал діяв би в обхід бюрократичної машини системи національної безпеки США, яку обидві сторони вважали противником поліпшення відносин США і Росії, заявили співрозмовники Reuters.

Агентство нагадує, що в січні Білий дім відкидав будь-які контакти з російськими чиновниками під час президентської кампанії Трампа. Однак відтоді Білий дім і радники кампанії підтвердили факт проведення чотирьох зустрічей між Кисляком і радниками Трампа.

Співрозмовники Reuters, які повідомили про спірні контакти команди Трампа з Росією, зазначають, що не бачать доказів правопорушень або змови в розглянутих досі повідомленнях. Однак ця інформація може посилити тиск на Трампа і його помічників, змусивши їх надати ФБР і Конгресу всю інформацію про взаємодію з російськими чиновниками й іншими особами, що мають зв'язки з Кремлем під час і відразу після виборів 2016 року.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.